Kerstboom kijken bij... Katja Retsin MVO

21 december 2018

13u07 0 Showbizz Katja Retsin en haar echtgenoot Jan Schepens zetten een valse boom. Want zo’n echte zetten, dat vinden ze zonde van de natuur - maar ook van de vele naalden in huis.

“Eigenlijk zou ik in september de kerstboom al willen zetten”, geeft Katja toe. “Vorig jaar is hij blijven staan tot maart! Ik dacht: oei, het is bijna Pasen, het wordt tijd dat we de kerstboom weghalen."