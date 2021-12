KERSTBITS. Omringd door pakjes of voor het eerst als koppel: zo viert bekend Vlaanderen feest

Showbizz Ho ho ho ! The show must go on, want de Showbizzwereld staat nooit stil. Wat jouw favoriete BV’s en celebs de laatste 24 uur hebben uitgespookt, ontdek je hier in onze nieuwsstream. Met vandaag: Kerstmis natuurlijk!

Delen per e-mail

“Vrolijk kerstfeest allemaal, klinkt het kort en krachtig bij Jeroom en Élodie Ouédraogo. Al vragen sommige volgers zich nu af of het koppel stiekem nog meer wil delen met de wereld dan alleen kerstwensen: er verschijnen opvallend veel reacties die het koppel ‘van harte proficiat’ wensen...

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Het is weer die tijd van het jaar. Hallo kroket”, laat Pascal Braeckman weten. Hij steekt ook meteen zijn collega’s op de planken een hart onder de riem: “Fijne feesten iedereen en in het bijzonder veel sterkte aan al mijn vrienden in de cultuursector. Onbegrijpelijk.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Voor Thibaut Courtois is het een bijzondere editie dit jaar: hij viert voor het eerst met zijn Israëlische vriendin Mishel Gerzig. “Fijne kerstdagen allemaal! Wij wensen je fijne feestdagen met uw dierbaren”, schrijft hij bij een reeks liefdevolle beelden. “Blij om onze eerste kerst samen te delen, mijn liefste Mishel.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook Viktor Verhulst viert vandaag de liefde: hij brengt de feestdagen door met zijn vriendin Sarah Puttemans. “Heel veel liefde, warmte en een vrolijk kerstfeest van ons aan iedereen”, deelt het koppel met hun volgers.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Full house - of beter: ‘full château’ - bij De Planckaerts vandaag. Stephanie deelt deze hartverwarmende familiefoto en wenst iedereen een “vrolijk alles en een gelukkig altijd.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Voor Astrid Coppens kon het niet snel genoeg Kerstmis zijn. Zij viert samen met haar echtgenoot Bram Coppens en hun tweejarig dochtertje Billie-Ray, en zijn duidelijk helemaal in de stemming!

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Eerder deze week pakte de Belgische voetbalbond nog uit met enkele grappige online kerstkaarten van de Rode Duivels en de Red Flames. Maar nu deelt Kevin De Bruyne ook zijn eigen feestelijke kerstkaart met de wereld: “Prettige kerstdagen van ons voor jou”, luidt de boodschap.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook voor Valerie De Booser is het feest. Zij geniet met een goed glas in de hand, dat haar ‘kerstrode’ look bovendien helemaal helemaal compleet maakt. “Merry X-mas van mijn hart naar het jouwe”, wenst ze haar volgers.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Pascale Naessens en Paul Jambers zijn al bijna 30 jaar getrouwd, maar de liefde is nog altijd even groot. “Geniet van deze mooie avond. Vergeet even de wereldproblemen, die lossen we morgen wel op”, laat het koppel weten.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ellemieke Vermolen heeft een bewogen jaar achter de rug. Zij en Sergio Herman kondigden begin januari hun scheiding aan na 13 jaar lief en leed. “Oh, wat een jaar”, blikt ze nu terug. “Het leven moet niet alleen geleefd worden, het moet ook gevierd worden. Lieve mensen, ik ga even heerlijk genieten van mijn gezin, familie & vrienden en digitaal detoxen. Terug naar de kern terug naar mijzelf, verbinden met mijn hart en mijn geliefdes. Dit jaar sluit ik af met enorme dankbaarheid en nieuwsgierigheid naar wat gaat komen. Wees lief voor elkaar, maar vooral voor jezelf.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Showbizz Bart poseert trots naast zijn rijkelijk versierde kerstboom. “Mag ik je een fijne tijd wensen?”, vraagt hij zijn volgers. “Met veel warmte, liefde en respect van hartelijke, goede mensen. Dan wordt je kerst zonder meer perfect.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook Niels Destadsbader wil zijn wensen graag overbrengen aan al zijn fans, en dat doet hij met deze grappige foto: “Ho-ho-hoooo(nd). Een goedgemutste, warme kerst voor iedereen”, grapt Niels bij het beeld.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Geen witte kerst in Vlaanderen, iets waar ook Kathleen Aerts van kan meespreken. Logisch natuurlijk, gezien ze in Zuid-Afrika woont en de feestdagen onder een stralende zon spendeert. En ook de Kerstman had klaarblijkelijk nood aan wat zonnestralen: “Hoog bezoek bij ons thuis”, knipoogt Kathleen op Instagram.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Ik voel me vandaag een beetje meer ‘diva-achtig’ dan normaal”, klinkt het dan weer bij Hanne Troonbeeckx, die een stralende foto deelt. “Moet zijn omdat... het kersttijd is!”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

En ook Christoff haalt zijn meest feestelijke outfit met veel plezier uit de kast. “Ik wens jullie allemaal een zalige kerst”, deelt hij met zijn fans.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.