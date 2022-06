Keren ze op kousenvoeten terug naar de royals? Harry & Meghan zoeken toenadering tot de Queen

BV “Die break-up spelen deed even écht zeer”: Lynn Van den Broeck over breuk van Lowie en Viv in ‘Thuis’

‘Thuis’ is één liefdeskoppel armer. Tijdens het huwelijk van Bob en Tamara besloten Lowie en Viv niet langer samen door het leven te gaan. Voor acteurs Mathias Vergels (30) en Lynn Van den Broeck (29) niet altijd even makkelijk om te spelen, want de twee vormen ook in het echte leven een koppel. “Achteraf fluisterde ik in zijn oor: ‘Het is gelukkig niet echt.’”

