Kenny Rogers breekt afscheidstournee af wegens gezondheidsredenen KD

05 april 2018

16u09 0 Showbizz Countrylegende Kenny Rogers (79) heeft z'n afscheidstournee vroegtijdig afgebroken "wegens een hele resem gezondheidsproblemen".

Rogers ging in 2015 met pensioen, en sindsdien reist hij de wereld rond met zijn The Gambler’s Last Deal-tournee. Genaamd naar 'The Gambler', z'n hit uit 1979. De zanger had nog maar enkele concerten te gaan, maar het is hem te veel geworden. Op bevel van de dokter is alles afgelast.

"De artsen hebben alle hoop op een goede afloop, maar Kenny heeft zeker tot het einde van het jaar nodig om te recupereren", aldus zijn manager in PEOPLE.