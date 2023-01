Kenners maken balans op, één jaar na ‘The Voice’-schandaal: “Ali B en Marco Borsato komen er misschien zo vanaf”

Celebrities Internet in de ban van ‘House of the Dra­gon’-actrice Milly Alcock op Golden Globes: “Is ze nu dronken of nerveus?”

Op de Golden Globes mag de HBO-serie ‘House of the Dragon’ de prijs voor ‘Beste dramaserie’ in ontvangst nemen. Een onverwachte overwinning volgens de cast, al is het vooral actrice Milly Alcock (22) die met alle aandacht gaat lopen. Door haar ietwat vreemde houding speculeren kijkers er online op los dat de actrice dronken zou zijn. Op beelden is te zien hoe ze samen met actrice Emma D’Arcy op het podium staat en niet kan stoppen met giechelen.

