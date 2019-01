Kenji, de zoon van Kelly Pfaff en Sam Gooris, gaat aan de slag bij Ketnet MVO

24 januari 2019

06u23

Bron: Nieuwsblad 0 Showbizz Kenji Gooris (17) gaat binnenkort aan de slag bij jongerenzender Ketnet. Het zou gaan om een nieuw sportprogramma.

Hoe de show er precies zal uitzien, geeft de zender nog niet mee. Het is al wel duidelijk dat het programma niet op tv zal worden uitgezonden, maar enkel via het internet. Het is dus te bekijken via de apps en de website van Ketnet.

De zoon van Sam Gooris en Kelly Pfaff heeft veel volgers op sociale media en dan vooral op Instagram, waar hij vaak foto’s post van zichzelf en zijn zus, Shania. Wanneer de reeks zal worden uitgezonden is nog niet bekend.