Kendrick Lamar betaalt 2,6 miljoen voor dit nieuwe huis (en hij gaat er niet eens wonen)

04 april 2018

14u56 2 Showbizz Rapper Kendrick Lamar heeft zichzelf op een nieuw stulpje getrakteerd. De villa ligt in Calabasas, een voorstad van L.A., en beschikt over alle mogelijke luxe. Kostprijs? Zo'n 2,65 miljoen euro. En dan gaat Kendrick er niet eens wonen.

Want voorlopig ziet hij het huis als een investering. "Het huis is zeer luxueus, maar wat verouderd", klinkt het bij zijn management. "Als Lamar er zou willen wonen, dan zou hij er ingrijpende renovatiewerken aan moeten laten uitvoeren. Daar heeft hij momenteel geen zin in. Daarom wil hij het huis verhuren. Ondertussen kan het pand enkel in waarde toenemen, want Calabasas is steeds meer in trek bij celebs die een huis zoeken in de buurt van Hollywood. Kendrick sluit dan ook niet uit dat hij er later wel gaat wonen. Ook hij wil immers graag in een hippe buurt leven."

Hotelkamers

Voorlopig heeft Kendrick ook geen trek in een vaste stek. "Hij verdeelt zijn tijd momenteel over L.A., New York en Miami. Drie steden waar hij zich thuis voelt. In LA spendeert hij overigens nog altijd veel tijd in Compton, de (achter)buurt waar hij opgroeide. Bovendien is Kendrick zoveel aan het toeren... Hij heeft eigenlijk geen nood aan een huis. Hij leeft momenteel vooral in hotelkamers."

Luxueus pareltje

Hoewel het dus niet volledig de smaak is van Kendrick, lijkt de villa toch wel een pareltje. "Het is een luxueuze villa van zo'n vijftien jaar oud', zegt de makelaar. "Ze telt zes slaapkamers en evenveel badkamers. Naast alle andere traditionele leefruimtes beschikt het huis ook nog over een privé-cinema, wellnessruimte met bijbehorende fitnesszaal en een garage met ruimte voor vier auto's. In de ruime tuin ligt een prachtig zwembad met extra jacuzzi en er is een buitenkeuken met uitzicht op de prachtige Hollywood Hills. Iedereen zou zich hier zo thuis voelen." Maar Kendrick dus niet.

