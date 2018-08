Ken je de Hanson Brothers nog? Die hebben nu een heel ander leven TK

29 augustus 2018

21u55

Bron: Metro UK 0 Showbizz Ook al kent niemand echt de volledige tekst van het nummer, je mag 'MMMBop' gerust een stukje muziekgeschiedenis noemen. Maar het is voor de Hanson-broertjes helaas een eendagsvlieg gebleken: intussen zijn ze allemaal weer verdwenen in de anonimiteit. En daar werken ze vooral aan de volgende generatie, zo blijkt.

In 1997 stonden Isaac, Zac en Taylor bovenaan de hitlijsten, maar meer dan 20 jaar later concentreren ze zich vooral op hun gezin. Zo blijkt Taylor maar liefst 5 kinderen te hebben, met een zesde in de maak. Dat deelde hij mee op Instagram: "Wat is er beter dan papa zijn van vijf kinderen? Misschien papa zijn van zes. Baby Hanson komt er in december aan en we zijn overgelukkig", klonk het. Er komt dus nog een broertje of zusje bij voor Ezra (15), Penny (13), River (11), Viggo (9) en Wilhelmina (5).

En Taylor is niet de enige van de Hanson Brothers die een groot gezin gesticht heeft: ook Isaac en Zac hebben al een grote kroost. Zac, de jongste van de drie en de drummer, heeft intussen al vier kinderen: John (10), Junia (7), George (4) en Mary (2). Isaac heeft 'maar' drie kinderen: Clarke (11), James (10) en Nina (4). Met andere woorden: de drie jonge broertjes zijn intussen uitgegroeid tot drie vaders, die in totaal maar liefst 12 kinderen hebben (en binnenkort zelfs 13). Wie had dat ooit gedacht!

What’s better than being a dad of five? Perhaps being a dad of six. Baby Hanson coming in December and we are over the moon. @realnatonthewall Een foto die is geplaatst door null (@) op 28 aug 2018 om 17:39 CEST

Taylor and I are so thrilled to share the news that baby number six is coming this December! Ezra, Penny, River, Viggo and especially Wilhelmina can’t wait to be big brothers and sisters again! * more pics and family news up at natonthewall.com! Een foto die is geplaatst door number six (@realnatonthewall) op 28 aug 2018 om 18:26 CEST

Meer over Isaac

Taylor

Zac