Kelly Pfaff waarschuwt volgers voor catfishing: “Iemand geeft zich uit voor mijn zus”

Showbizz BV’s getuigen hoe valse adverten­ties hun naam misbruik­ten: “Zelfs Nathalie Meskens vroeg of die producten écht werkten”

10 september “Mensen zullen wel doorhebben dat dit fake is, dacht ik. Tot de berichten van vrienden en familie begonnen binnen te stromen”, zegt An Lemmens (38). Zij is één van de BV’s wier naam en foto werden misbruikt in online nepadvertenties. An en haar lotgenoten Evi Hanssen (40) en Natalia (40) getuigen woensdag in ‘Telefacts’ op VTM hoe deze fraude hun leven overhoop haalde.