Kelly Pfaff vertelt hét geheim van haar 20-jarig huwelijk met Sam Gooris: “Ik zal hem nooit ‘papa’ noemen” MVO

22 februari 2020

12u34 0 Showbizz Evi Hanssen ontving deze ochtend Kelly Pfaff in ‘Het Heilig Huis Van Hanssen’ bij Joe. Ze schotelde haar een ontbijt én De 10 Geboden. Kelly vertelde over haar rol als mama en het grote taboe ten huize Pfaff-Gooris. Verder verklapt ze nog wat het succes is van haar huwelijk met Sam en heeft ze het over de grappigste roddel die ze ooit over zichzelf gehoord heeft.

Kelly vertelt dat ze het fantastisch vindt om mama te zijn en dat eerlijkheid ten huize Pfaff boven alles gaat. “Ik ben ongelooflijk graag mama en ik doe mijn best. Ik heb dat tegen mijn kinderen op een bepaald moment ook gezegd: ik ben ook maar voor de allereerste keer mama. Als er bepaalde dingen zijn die jullie niet begrijpen, vraag het mij dan gewoon. Zelfs als het moeilijk is, schrijf het desnoods op en leg het op mijn hoofdkussen en dan zullen we het erna over hebben. Ik wil dat ze weten dat ze altijd bij mij terecht kunnen. Bij ons is er ook maar één taboe: liegen doen we niet.”

Evi wil ook weten hoe Kelly haar huwelijk met Sam Gooris na 20 jaar spannend houdt. “Wij hebben dezelfde normen en waarden, maar we zijn ook totaal verschillend. We kunnen elkaar op vrij komische manier verrassen en elkaars humor appreciëren. Voor mij is Sam het type man dat mij mentaal en fysiek nog steeds uitdaagt.” Maar er zijn ook moeilijkere periodes geweest en ook daarover vertelt Kelly openlijk. “De eerste 10 jaar zijn de periodes waarin je het meest moet aftasten. Je wordt ook ouder en dan bekijk je het leven een beetje anders. We zorgen er wel voor dat we nog leuke dingen doen samen. Ik zal ook nooit ‘papa’ zeggen tegen Sam. Wij praten heel veel.”

Kelly vertelt Evi ook over de grappigste roddel die ze ooit heeft gelezen over zichzelf. “Ik zou een relatie hebben gehad met Nicolas, mijn schoonbroer en de man van Debby. Het ergste was gewoon het moment waarop we het te weten zijn gekomen. We waren toen aan het wachten op de auto om naar de begrafenis te gaan van mijn grootvader. Iedereen schoot in de lach en de emoties gingen van links naar rechts. Ik ga nooit meer in op een roddel of een leugen.”