Kelly Pfaff trekt opnieuw haar schaatsen aan voor ‘Holiday On Ice’: “Mijn hart gaat tegen 500 per uur”

Showbizz“Zonder de steun van mijn gezin was ik dit avontuur nooit aangegaan”, zegt Kelly Pfaff (44). Ze heeft het over haar gastoptreden in ‘Holiday On Ice’. Kelly trekt - vijftien jaar nadat ze tweede werd in ‘Dancing On Ice’ - de schaatsen weer aan.

“Ik heb al gedacht: waar ben ik aan begonnen?” zegt Kelly Pfaff al lachend in Dag Allemaal. “Mijn hart gaat tegen vijfhonderd per uur, maar er is geen weg terug, hé. En het móet goed zijn. Mensen betalen om deze show te zien, ik wil niet dat zij een deel van hun geld terugeisen omdat ‘die Kelly zo slecht was’.” (lachje)

In 2007 deed je al eens mee aan ‘Holiday on Ice’.

“Ja, maar toen had ik net vier maanden op het ijs gestaan in ‘Dancing On Ice’. En ik was 29, dat is wel ’n verschil. Maar de trainster ziet dat ik nog veel spierherkenning heb. Ik ben dus niet alles verleerd.”

Wat zeggen ze thuis van je nieuwe schaatsavontuur?

“Da’s ons moeder, hé, da’s Kelly!’ (lacht) Die weten dat ik ’t af en toe nodig heb om zo’n sportieve uitdaging aan te gaan.”

Volledig scherm De familie Gooris in 'Expeditie Gooris'. © VTM2

Ze gaan je moreel steunen?

“Altijd! Anders had ik dit nooit aangenomen. Ik ga mijn gezin wel missen, want de komende weken moet ik intensief trainen. Ik zal daar zeven dagen op zeven mee bezig zijn. Een heel contrast met de coronaperiode, toen we bijna de hele tijd samen thuis waren. Dat heeft ook wel deugd gedaan. Er waren nadelen natuurlijk, maar het was in balans.”

Al zal Sam toch blij zijn dat hij weer kan optreden.

“Absoluut! Zo fijn om te zien hoe hij opfleurt nu hij weer zijn ding kan doen. Die miste zijn publiek en zijn collega’s. Toch was ik blij dat hij zaterdag nog eens een dag thuis was. We zeiden tegen elkaar: ‘Ik zie u alle dagen, maar ik mis u.’ Da’s raar.”

Jullie staan weer volop in the picture. Jij had ‘Waar Voor Je Geld’, nu is er ‘Expeditie Gooris’ en binnenkort staan de Pfaffs centraal in een aflevering van ‘James - De Musical’.

“Die James Cooke, godverdekke! Ik loop op tv niet graag te koop met mijn emoties, ik hou mijn tranen liever achter gesloten deuren. Maar James wist perfect welke snaren hij moest bespelen. De hele familie was er niet goed van. Zelfs ons Debby, die nooit iets zegt, bedankte iedereen die aanwezig was. Ach, het was het mooiste cadeau dat ik kon krijgen. Ik zie James nu nog liever dan ervoor.”

Lees ook