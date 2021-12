Kelly Pfaff schaamt zich dood wanneer Sam over hun eerste kus vertelt: “Niet alles vertellen, hé!”

Het koppel leerde elkaar kennen in Oostende, tijdens de opnames van een tv-programma. “Sergio zei tegen mij: ‘Ik ken iemand, die moet je leren kennen. Dat is de vent van je leven’”, herinnert Kelly zich. “En dat was Sam.” De vonk sloeg evenwel niet meteen over, want qua uiterlijk hadden ze een andere stijl. “Maar het was liefde op de eerste babbel”, legt Kelly uit. “Het moment waarop we met elkaar begonnen te praten, kregen we allebei een tunnelvisie. Het leek of er niemand meer rondom ons was.”