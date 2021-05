Kelly Pfaff merkt dat de coronapandemie haar gezin deugd doet: “Ambras zoeken op La Boum? Dat zouden mijn kinderen nooit doen”

In ‘Waar Voor Je Geld?’ neemt Kelly Pfaff mensen bij de hand in hun zoektocht naar dé droomwoning. Een zoveelste immo-programma, ja, maar het probeert toch een gat in de markt te vullen, want de kopers krijgen de kans om even in hun mogelijke nieuwe huis te wonen. “Ik hoef het gelukkig niet klassiek te presenteren, in mooi gekunsteld Nederlands”, zegt Kelly aan Dag Allemaal. “Ik vervul eerder de rol van zus of goede vriendin, die hen wijst op dingen waar ze zelf nog niet aan gedacht hebben. Ook wat betreft de financiële gevolgen van zo’n aankoop bijvoorbeeld.”