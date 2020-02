Kelly en Matthy uit ‘Love Island’ uit elkaar SDE

Opnieuw sneuvelt er een koppel uit 'Love Island'. Nadat eerder al Sebastiana en Martin uit elkaar gingen, hebben nu ook Nederlanders Matthy van Empel en Kelly van der Minne een einde gemaakt aan hun relatie. Dat maakte Kelly bekend op Instagram.

“Matthy en ik hebben besloten om uit elkaar te gaan”, schreef Kelly op Instagram. “Bedankt voor al jullie liefde en support de afgelopen maanden. Ik wil jullie vragen om ons de tijd te geven dit te verwerken. Wij vinden het beide erg jammer en zijn erg verdrietig.” De twee leerden elkaar in het programma ‘Love Island’ kennen. In december gingen ze nog officieel samenwonen. Sinds Kelly terug is van de mooie reis die ze maakte door Thailand, heeft ze samen met Matthy haar intrek genomen in een gezellig huisje. Dat liet de realityster zelf weten op Instagram. “Cheers op een nieuw hoofdstuk #samenwonen”, klonk het. ‘Love Island’-collega’s Denzel en Martin drukten alvast hun blijdschap uit door de post van Kelly te liken.

Ook Sebastiana en Martin gingen eerder al uit elkaar. Martin vond ondertussen opnieuw de liefde bij Yasmine uit ‘Temptation Island’. Dat maakt dat er nog slechts twee koppels overblijven. Rowena en Stenn en winnaars Aleksandra en Denzel.