Kelly Clarkson overwoog zelfmoord: 'Ik was doodongelukkig toen ik mager was' MVO

16u32 0 Photo News

De American Idol-winnares van 2002 heeft al heel wat commentaar over haar uiterlijk te verduren gekregen. Ze was slechts 20 jaar op het moment dat ze doorbrak, en sinds die tijd is ze minstens evenveel aantal kilo's extra aangetikt. Maar Clarkson (35) voelt zich naar eigen zeggen veel beter in haar vel dan vroeger.

"Toen ik nog slank was, dacht ik alleen maar aan slank blijven," geeft ze toe. "Ik heb mijn knieën en voeten helemaal kapot gemaakt door zo vaak te gaan sporten. Hele dagen zat ik in de fitness."

Zelfmoord leek de enige oplossing. "Ik dacht dat de enige manier om te ontsnappen, was om uit het leven te stappen. Ik wilde er echt een eind aan maken." Op haar gewicht letten was extra moeilijk voor de 'Breakaway'-zangeres, aangezien ze in het middelbaar al worstelde met een eetstoornis.

Vandaag is ze gelukkig volledig van die duistere gedachten verlost. "Mijn man Brandon en mijn kinderen River Rose en Remington Alexander zijn mijn steun en toeverlaat. Ik heb ervoor gekozen om niet meer geobsedeerd te zijn door mijn gewicht. Dat is volgens mij de reden dat ik er zoveel gemene opmerkingen over heb gekregen: Mensen vinden het raar dat een vrouw in de spotlights niet extreem op haar lijn let. Maar we zijn nu eenmaal wie we zijn. Sommige vrouwen zijn van nature uit mager. Ik ben dat niet, en daar heb ik vrede mee."

GLOBE PHOTOS INC Kelly in 2007.

Wie kampt met problemen kan de zelfmoordlijn gratis en anoniem contacteren op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be/‎1813