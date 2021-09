Kelly Clarkson officieel single verklaard door de rechtbank

In de aanvraag zei Clarkson destijds dat zowel zij als haar ex-man Brandon Blackstock “het recht hebben om een nieuw leven op te bouwen”. Een statement waar de rechter die de zaak behandelde het duidelijk mee eens was. Op vrijdag raakte namelijk het nieuws bekend dat Kelly Clarkson officieel weer vrijgezel is.

De Amerikaanse zangeres heeft er wel een hele tijd op moeten wachten. Officieel diende Clarkson de aanvraag deze zomer pas in, maar de scheiding met haar ex-man sleept al veel langer aan. Zo vroeg Kelly al meer dan een jaar geleden de echtscheidingspapieren aan. Ze is dan ook heel blij dat er nu eindelijk schot in de zaak komt. “Het gaat goed met haar en ze kijkt uit naar de toekomst”, aldus een bron in het Amerikaanse magazine People.

In eigen handen

Het is niet de eerste keer dat de rechter zich uitspreekt in het voordeel van Clarkson. In november kreeg ze de voogdij over hun twee kinderen River Rose (7) en Remington Alexander (5) toegewezen. Vorige maand raakte er ook bekend dat het huwelijkscontract van het voormalige koppel nageleefd moet worden. Het fortuin van de zangeres, dat op zo’n 45 miljoen dollar wordt geschat, blijft zo in haar eigen handen.

Haar ex-man Bradon was uiteraard niet blij met bovengenoemde uitspraak. Hij ging tegen de beslissing in en vroeg aan de rechter om de waarde van hun boerderij in Montana, waar hij momenteel nog steeds woont, eerlijk te verdelen. Ook was hij van mening dat hij recht had op de helft van alle inkomsten die tijdens hun huwelijk verworven werden.

