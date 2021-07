Kelly Clarkson moet haar ex-man maandelijks 170.000 euro aan alimentatie betalen

Tijdelijke regeling

Dat Kelly Clarkson haar voormalige echtgenoot nu maandelijks 208.000 euro moet betalen, is voor de zangeres al een bittere pil om te slikken. Maar Clarkson heeft nog meer pech als het op haar scheiding met Brandon aankomt. Zij wilde hun boerderij in Montana verkopen, maar ook dat was buiten het gerecht van Los Angeles gerekend. De rechter oordeelde dat het stuk vastgoed niet verkocht mag worden. Wel moet Brandon voortaan zijn deel van de kosten betalen. Het gaat hier onder meer over hun maandelijkse lening, belastingen en verzekeringen. Het totale kostenplaatje? 68.000 euro per maand. Last but not least moet Kelly ook nog de gerechtskosten van Brandon in verband met hun scheiding betalen. Goed voor iets meer dan 1 miljoen euro.