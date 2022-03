Kelly Clarkson moet ex-man meer dan 41.000 euro per maand betalen aan alimentatie (en dat is niet alles)

CelebritiesNa ruim twee jaar is de scheiding van Kelly Clarkson (39) en haar ex Brandon Blackstock (45) helemaal rond. Uit rechtbankdocumenten blijkt dat de Amerikaanse zangeres daarbij diep in de buidel moet tasten. Dat schrijft TMZ.

In juni 2020 kondigde Kelly Clarkson aan dat ze zou gaan scheiding van Brandon Blackstock na zeven jaar huwelijk. Nu is hun scheiding eindelijk helemaal afgerond. Er is besloten dat Clarkson maandelijks 45.601 dollar (41.628 euro) moet betalen aan alimentatie voor hun twee kinderen, River (7) en Remington (5). Daarnaast zal de zangeres een eenmalige betaling van 1.326.161 dollar (1.210.613 euro) doen aan haar ex. Die moet ze bovendien tot 31 januari 2024 115.000 dollar (104.980 euro) per maand betalen.

Uit de rechtbankdocumenten blijkt dat Clarkson ook een betaling van 50.000 dollar (45.644 euro) zal doen. Dat bedrag moet dienen om een privé-vliegtuig voor haar kinderen te voorzien tot ze helemaal gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. De kinderen verblijven namelijk het merendeel van de tijd bij hun mama in Los Angeles, maar bezoeken hun vader één weekend per maand in Montana.

Wapens en auto’s

Ook Blackstock moet zijn ex geld betalen, blijkt uit de regeling. De man, die ook de manager was van de zangeres, blijft tot juni in hun ranch in Montana wonen en betaalt haar daarvoor 12.500 dollar (11.411 euro) per maand aan huur. Hij mag wel het vee en de paarden houden die ze in hun bezit hadden. Ook verschillende wagens, materiaal om te gaan jagen en een ‘golf simulator’ blijven van hem.

Clarkson mag dan weer de huisdieren, een piano, een paar auto’s en “alle wapens die zij voor en tijdens hun huwelijk heeft verzameld” houden.

