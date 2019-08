Kelis krijgt Marquee mee, maar niet met eigen nummers DBJ

18 augustus 2019

21u36 0 Showbizz Wij vroegen ons al af waarmee Kelis haar set van een uur in de Marquee gingen vullen. En dat werd na een half uur duidelijk: met de muziek van andere artiesten. Ze deed de tent swingen, maar komaan Kelis, dat is toch een beetje valsspelen.

Heel veel volk was er niet komen opdagen voor Kelis. Zelfs toen ze al een kwartiertje bezig was, konden nieuwsgierigen nog op hun dooie gemakje naar de eerste rij wandelen. De New Yorkse zangeres, die woensdag veertig wordt, zag er nochtans ravissant uit in een zwart shortje en opgeritst bomberjasje vol glitters.

Haar hits ‘Good Stuf’, ‘Trick Me’ en ‘Milkshake’ (voor de gelegenheid op de muziek van Wu Tang Clans’ ‘Gravel Pit’) waren al snel afgevinkt en dus restte er nog een half uur waarin het voormalige liefje van NAS het grote vraagteken voor de rest van de show moest invullen. Dat deed ze dus met muziek van andere artiesten. Het leek wel of ze gewoon meezong met haar favoriete Spotify-playlist. ‘I Wanna Dance With Somebody, ‘Smells Like Teen Spirit’ en dan nog een heleboel hedendaagse dancehits.

Schouderschuddend en billenzwierend kreeg Kelis de tent mee. Veel meer dan bij haar eigen nummers, eigenlijk. Maar dat is toch een beetje valsspelen, niet Kelis?