Keke Palmer wordt vergeleken met Zendaya en kan daar niet mee lachen: “Ik ben een onvergelijkbaar talent”

CelebritiesActrice Keke Palmer (28) staat in het middelpunt van een groot Twitter-debat. Haar carrière wordt namelijk onder de loep genomen en vergeleken met die van collega Zendaya (25). Twitteraars beweren dat Zendaya succesvoller is en dat het verschil in succes het gevolg is van colorisme. Palmer besloot de virale tweets het zwijgen op te leggen door zelf een reactie de wereld in te sturen waarin ze van zich afbijt. “Een goed voorbeeld van colorisme is geloven dat ik met iedereen kan worden vergeleken. Ik ben een onvergelijkbaar talent”, aldus Keke.

Afgelopen weekend ontstond er heel wat heisa op Twitter omwille van de Amerikaanse actrice Keke Palmer. Een waar debat kwam tot stand toen er in een virale tweet werd gesuggereerd dat Palmer niet hetzelfde niveau van succes zou hebben bereikt als Zendaya, vanwege colorisme. Colorisme is discriminatie binnen eenzelfde ras, op basis van gradaties in huidskleur. Haar carrière werd vaak met de ‘Euphoria’- ster vergeleken, aangezien ze beiden zijn gestart als kindsterren in programma’s op Nickelodeon en Disney Channel.

Er werd ook verkondigd dat Palmers nieuwe film ‘Nope’ haar grote doorbraak zou zijn en daar zijn haar fans het niet mee eens, aangezien Palmer al van kinds af aan meedraait in Hollywood. Er laaide al snel een grote discussie op over Keke’s carrière, populariteit én over het feit dat er colorisme mee gemoeid zou zijn. “Ik zou graag willen dat iemand een diepgaand onderzoek doet naar de overeenkomsten en verschillen tussen de carrières van Keke en Zendaya”, luidde een tweet. “Dit is misschien wel een van de duidelijkste voorbeelden van hoe colorisme zich afspeelt in Hollywood. Ze waren allebei kindersterretjes, maar hun algemene populariteit ligt heel anders”, klonk het.

Keke Palmer liet ook van zich horen en reageerde op de tweets. Haar succes staat volgens haar niet ter discussie. “Een goed voorbeeld van colorisme is geloven dat ik met iedereen kan worden vergeleken. Ik ben de jongste talkshowhost ooit. De eerste zwarte vrouw die schittert in haar eigen show op Nickelodeon én de jongste en eerste zwarte Assepoester op Broadway. Dit is Keke Palmer. Ik ben een onvergelijkbaar talent.” Ze vervolgde: “Ik heb tot nu toe een gezegende carrière gehad, ik zou niet om meer kunnen vragen, maar God blijft me verrassen.”

De reacties hierover blijven binnenstromen. Heel wat fans zijn niet blij met het feit dat de twee sterren tegen elkaar worden opgezet. “Stop met ze te vergelijken, ze zijn allebei geweldig en getalenteerd”, klinkt het. “Deze twee dames verdienen deze discussie niet. Ze zijn beiden succesvol. Laat het daarbij.”

