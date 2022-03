Keith Richards over vermeende vete met Paul McCartney: “Uit de context gerukt”

CelebritiesKunnen de Rolling Stones nog door één deur met Paul McCartney (79)? Dat is de vraag die gitarist Keith Richards (78) in de podcast ‘Rolling Stone Music Now’ voorgeschoteld kreeg. Aanleiding was een nogal ongelukkige uitspraak van McCartney vorig jaar.

Vorig jaar verscheen er in de New Yorker een uitgebreid interview met Paul McCartney. Daarin stond een opvallende quote van de zanger/gitarist over de Rolling Stones: “Ik ben niet zeker dat ik dit zou moeten zeggen, maar ze zijn een blues-coverband. Dat zijn de Stones. Ik denk dat wij het net iets verder zochten.”

Opmerkelijke woorden, maar Keith Richards zag er geen kwaad in. “Hij zei tegen de New Yorker: ‘Dat is wat ik dacht toen ik hen voor het eerst hoorde.’ Paul en ik kennen elkaar namelijk best goed. Dus toen ik het interview voor het eerst las, zei ik: ‘Ah, er is hier serieus wat weggehaald en bewerkt.’ De volgende dag kreeg ik een berichtje van Paul: ‘Als je die rotzooi gelezen hebt, geloof mij: het is allemaal uit de context gerukt.’”

De twee beroemde bands deelden de afgelopen jaren wel vaker een steek naar elkaar uit. Zo noemde Richards ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band' ooit “rotzooi”. Of de sneer van McCartney daar mogelijk iets mee te maken had? “Dat zou kunnen, maar zo is Paul niet”, zei Richards. “Ik had met hem te doen. Hij reageerde daar zo snel op. Als het zijn bedoeling was geweest om het te zeggen, dan zou hij ook niet de moeite hebben genomen om te reageren. Hey, Paul is een geweldige kerel. Komaan, kijk maar naar de nummers die hij geschreven heeft. Je kunt zo'n man niet afkraken. Als er zo'n kleine dingetjes uitlekken in de pers, dan negeren we ze gewoon.”

De Rolling Stones gaan de komende maanden trouwens opnieuw op tournee, om hun zestigjarig bestaan te vinden. Daarbij doen ze op 11 juli ook België aan. Voor hun show in het Koning Boudewijnstadion zijn nog steeds tickets beschikbaar.

