Keert Zillion volgend jaar opnieuw terug? Frank Verstraeten deelt mysterieuze datum op sociale media

Film ‘Avatar: The Way of Water’ bezorgt fans drie uur kijkple­zier

Op 16 december verschijnt ‘Avatar: The Way of Water’ in de bioscoop. Fans hebben er dertien jaar op moeten wachten, maar hun geduld wordt dubbel en dik beloond. Bronnen hebben ‘The Hollywood Reporter’ namelijk laten weten dat de prent maar liefst drie uur duurt.

31 oktober