Keert ‘Tien Om Te Zien’ volgend jaar terug? “Het is een heel dure productie, dus de puzzel moet kloppen”

Zoals in de beste dagen. Toen het 'Tien om te zien'-circus vorige week passeerde aan zee, leek het alsof er nooit een pauze was geweest. De dijk werd overrompeld en fans stonden tot in de branding om Clouseau, Get Ready!, Regi, Willy Sommers en co te zien. Of dat ultieme ninetiesgevoel - inclusief het oude VTM-logo én huismascotte Amedee - ook overkomt op tv, mag u vanavond zelf beoordelen op VTM. Maar voor Aaron Blommaert (19) was het alleszins een memorabele avond. De piepjonge 'Familie'-acteur stond voor de eerste keer op het podium als presentator. "Het was het hoogtepunt van de zomer", blikt Blommaert enthousiast terug. "Al was het tegelijk ook enorm spannend. Die duizenden muziekfans voor je neus, het besef op welk podium je staat... De eerste minuten beleefde ik echt in een roes, daar herinner ik me niet al te veel meer van. (lacht)"