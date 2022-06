Keert Regé-Jean Page dan toch terug voor het derde seizoen van ‘Bridgerton’?

Vorig jaar, in april, vertelde Page in een interview met ‘Variety’ over zijn afscheid van de show. Volgens hem was zijn rol altijd al bedoeld voor slechts één seizoen. “Ik kom in het verhaal, draag mijn deel bij en dan gaat de familie Bridgerton zelf verder met hun verhaal.” Een grote reden voor die gedachtegang was dat seizoen twee van de romantische serie niet Daphne (Phoebe Dynevor) en haar geliefde Simon centraal staan, maar wel haar oudere broer Anthony (Jonathan Bailey). Bridgerton is gebaseerd op de boeken van Julie Quinn, wat het gevoel ook anders maakt voor de Britse acteur. “Het publiek weet dat het verhaal afgerond is. Je kan ze in een emotionele achtbaan gooien omdat ze weten dat het uiteindelijk goed zal komen en dat we gaan trouwen en een baby krijgen", legde Page uit aan ‘Variety’. Na zijn debuut in de serie wilde hij focussen op andere grote projecten, zoals zijn rol in de spraakmakende thriller ‘The Grey Man’.