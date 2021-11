Kedist Deltour ondanks inreisverbod net op tijd in Israël voor verkiezing Miss Universe: “Bang en constant stress”

Showbizz Zijn André Hazes en z’n ex Monique terug samen? “Hij is al een aantal keer bij haar blijven slapen”

Een goeie maand geleden zette André Hazes (27) zijn vriendin Sarah Van Soelen (25) aan de deur, maar volgens de Nederlandse roddelpers heeft de zanger de liefde opnieuw gevonden. Hij zou terug samen zijn met zijn ex Monique Westenberg (43), waarmee hij ook een zoontje Dré heeft. “André heeft heel erg zijn best gedaan om Monique weer voor zich te winnen en dat is gelukt”, klinkt het.

26 november