Kedist Deltour kreeg haatberichten bij Miss Universe-verkiezing: “Vooral op mezelf gefocust”

Herentals Tanja Dexters riskeert 8 maanden celstraf voor drugshan­del

Is Tanja Dexters (44) een drugsdealer of niet? Over die vraag moet de rechter in Turnhout zich de komende weken buigen. De ex-Miss België stond maandag terecht op verdenking van handel in cocaïne, cannabis en Viagra. Het openbaar ministerie vraagt een celstraf van 8 maanden voor Dexters. Tanja Dexters zelf gaat voor de vrijspraak.

13:42