Kaye Styles wil zelf klacht indienen tegen vrouw die hem beschuldigde van verkrachting: “Ik voel me onterecht geviseerd”

Showbizz Mar­vel-ac­teur Anthony Mackie promoot nieuw superhel­den­ho­tel in Disneyland Paris

25 april De Amerikaanse acteur Anthony Mackie, de hoofdrolspeler van de nieuwe Marvel-serie ‘The Falcon and the Winter Soldier’ op Disney+, heeft in een YouTube-video promo gemaakt voor het Marvel-hotel in Disneyland Paris. Volgens hem de plek voor liefhebbers van superhelden. En zelf gaat hij ook zeker een bezoekje brengen.