Katy Perry werd geschorst om 'aanranden' boom DBJ

14 januari 2019

22u01

Bron: ANP 0 Showbizz Katy Perry heeft een heel opvallende bekentenis gedaan. De zangeres laat in haar Story op Instagram weten dat ze ooit geschorst werd op de middelbare school, omdat ze dubieuze ‘heupbewegingen’ maakte tegen een boom.

“Toen ik in de zesde klas geschorst werd vanwege het aanranden van een boom en vanwege andere dingen enzo”, schrijft Katy bij een brief aan haar ouders waarin haar “ontoelaatbare gedrag” wordt genoemd.

In het rapport is te lezen dat de destijds 12-jarige Katy heupbewegingen maakte tegen een boom waarvan ze deed alsof het Tom Cruise was.

Strafblad

Het was echter niet de enige ‘misdaad’ die Katy beging op de Santa Barbara Christian School. In de brief staat ook dat ze eerder de naam van de Heer had misbruikt door ‘oh mijn God’ te zeggen. Ook speelde ze verboden spelletjes als ‘draai de fles’ en ‘truth or dare’, wat uitmondde in het kussen van medeleerlingen op de wang. Ook vonden een paar docenten dat ze veel te sexy op de Macarena danste.

Katy bleef de grens niet alleen opzoeken met haar gedrag, maar ook met haar kledingkeuze. Ze werd namelijk meerdere malen gewaarschuwd omdat ze met haar crop-tops een deel van haar buik ontblootte.