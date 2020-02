Katy Perry ambassadeur liefdadigheidsorganisatie prins Charles RL

05 februari 2020

00u06

Bron: ANP/BuzzE 0 Showbizz Katy Perry wordt ambassadeur van de British Asian Trust, een organisatie die prins Charles in 2007 oprichtte om armoede, ongelijkheid en onrecht in Zuid-Azië te bestrijden. Dat meldt Reuters. Perry zal zich in gaan zetten in de strijd tegen kinderhandel.

De Amerikaanse zangeres, die al ambassadeur is voor UNICEF, ontmoette de Britse troonopvolger in november in India. In Mumbai woonden ze samen een bijeenkomst bij van de British Asian Trust. Perry liet toen al weten enorm enthousiast te zijn over de organisatie.

"Ik was onder de indruk van hun plan - van het opzetten van initiatieven tot het werven van fondsen - om de strijd aan te gaan tegen kinderhandel", liet Perry (35) dinsdag weten in een verklaring. "Daarom ben ik enorm vereerd dat ik gevraagd ben als ​​ambassadeur, en mijn licht kan laten schijnen op het werk dat de British Asian Trust in Zuid-Azië gaat doen en mee kan helpen aan het vinden van oplossingen tegen kinderhandel."

Volgens de liefdadigheidsorganisatie zouden in India naar schatting 5,8 miljoen kinderen onder erbarmelijke omstandigheden werken. Velen van hen maken dagen van gemiddeld 15 uur.