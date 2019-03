Katrien, mama van onze bekendste klimaatactiviste, is bezorgd om doodsbedreigingen: “Anuna heeft intussen al een cursus zelfverdediging gevolgd” Guy Van Gestel

14 maart 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Toen Joke Schauvliege Anuna beschuldigde van een complot, dacht ik dat het leger of de politie zou binnenvallen om haar te arresteren.” Katrien Van der Heyden (50) is er trots op dat haar dochter van 17 ons aan het denken zet over de klimaatverandering, maar beseft inmiddels ook maar al te goed dat daar een hoge prijs tegenover staat.

In het gesprek dat Joke Schauvliege vorige week in Dag Allemaal voerde met Geert Hoste, getuigde ze hoe haar ontslag als minister van Omgeving, Natuur en Landbouw diepe wonden had geslagen binnen haar gezin. Maar ook het gezin van klimaatactiviste Anuna De Wever leed enorm onder die hetze. Want de klimaatmarsen van de 17-jarige Anuna, en haar oproep aan leerlingen om elke donderdag te spijbelen, oogsten niet alleen lof, maar ook heel wat kritiek. Wat er ook gebeurt, Anuna’s mama Katrien Van der Heyden, een sociologe gespecialiseerd in genderverschillen, staat honderd procent achter het engagement van haar dochter. “Ik heb altijd geweten dat Anuna veel in haar mars heeft”, aldus Katrien in Dag Allemaal. “Maar dat het hiertoe zou leiden, dat had ik nooit gedacht.”

Doel je nu op de negatieve commentaren en verdachtmakingen van Anuna?

Deels wel. De avond dat het bewuste filmpje waarin Joke Schauvliege het had over die complottheorieën opdook op sociale media, was één van de ergste uit mijn leven. Mijn 85-jarige moeder was bij ons komen eten, toen ik plots telefoon kreeg van een journalist. Of ik kon reageren op wat Schauvliege had gezegd? Ik dacht eerst dat het een grap was van vrienden. Kan je je dat voorstellen? Een minister in functie beschuldigde mijn minderjarige dochter van een complot, en het was zogezegd bevestigd door de staatsveiligheid. ‘Straks valt het leger of de politie hier binnen om mijn dochter te arresteren?’ was maar één van de gedachten die door mijn hoofd flitsten.

Was je echt in paniek?

Maar ja, natuurlijk. Nu kan ik ermee lachen, maar die avond was de hel. Vrienden uit Nederland belden zelfs om onderdak aan te bieden. ‘Laat alles achter en duik hier onder bij ons!’ zeiden ze. Gelukkig weerlegde de staatsveiligheid snel die leugen van Joke Schauvliege.

Mensen die hun nek uitsteken riskeren altijd een hoop bagger over zich heen te krijgen. Wat dacht je toen Anuna met het idee kwam om elke donderdag een klimaatmars te houden?

In de kerstvakantie maakte ze een filmpje om jongeren op te roepen te protesteren. Ik dacht ietwat naïef: ‘Ach, dat kan ze eventueel nog indienen als huiswerk.’ Maar haar oproep ging viraal. De rest is geschiedenis. Het raakte blijkbaar een gevoelige snaar, niet alleen bij jongeren, ook bij ouders. Dat blijkt toch uit de vele mails die ik krijg.

Voelde je al snel dat het zo’n vlucht zou nemen?

