Katrien De Becker, Tania uit ‘Thuis’, vindt de liefde bij ex-collega VD

24 december 2018

12u00

Bron: Primo 0 Showbizz In ‘Thuis’ belandt ze als Tania in de armen van dokter An, in het echte leven heeft Katrien De Becker (47) haar hart verloren aan haar ex-‘Familie’-collega Johan De Paepe.

“We zien elkaar al heel lang graag, als vrienden”, vertelt Katrien De Becker over haar nieuwe liefde. “Maar we hadden toen allebei nog een partner. Pas deze zomer hebben we, toen bleek dat we beiden méér voor elkaar voelden dan vriendschap, de verliefdheid toegestaan.”

Katrien en Johan zagen elkaar voor het eerst op de set van ‘Familie’, tien jaar geleden. Zij speelde June Van Damme, hij dokter Paul Jacobs. “Ik vond hem meteen een interessante man, spijtig dat we uiteindelijk maar één keer samen in een scène hebben gezeten: toen dokter Paul in het bedrijf van de Van den Bossches moest zijn.”

Katrien was na haar huwelijk, waaruit ze zoon Georges (15) en dochter Emely (13) heeft, en een relatie met weduwnaar Wim sinds kort weer single. En ze dacht dat nog een hele tijd te blijven. “Na mijn breuk met Wim dacht ik echt: voor mij hoeft het allemaal niet meer”, zegt de actrice. Maar dat was dus buiten oude bekende Johan gerekend.