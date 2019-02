Katrien De Becker speelt de lesbische Tania in ‘Thuis’: “Mijn kinderen vinden het niet vreemd dat ik een vrouw kus” VVDW

07 februari 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Een halfjaar geleden vond ze nieuw liefdesgeluk in de armen van ex-’Familie’-acteur Johan De Paepe, en ook op professioneel vlak maakte ze een nieuwe wending, als de lesbische Tania in de Eén-reeks ‘Thuis’. Actrice Katrien De Becker (47) voelt zich beter dan ooit met al die veranderingen in haar leven. In Story vertelt ze over de kantelmomenten in haar leven.

KANTELMOMENT 1: Van ‘Familie’ naar ‘Thuis’

Van een ommezwaai gesproken: in ‘Familie’ speelde Katrien De Becker nog booswicht June Van Damme, maar sinds enkele maanden staat ze op de set van ‘Thuis’ als de vrolijke, lesbische Tania Tibergyn. “Mijn ontslag bij ‘Familie’ drie jaar geleden was niet fijn, maar ik wist een jaar vooraf dat mijn rol ging stoppen, dus kon ik me daarop voorbereiden. Toch was de laatste draaidag een pijnlijk en verdrietig moment. Afscheid nemen van mijn collega’s was zwaar. Je denkt dat je nog weleens zal binnenspringen op de set, maar dat gebeurt uiteindelijk niet”, vertelt Katrien in Story.

Was het ook een financiële tegenslag?

“Ik moest het met minder stellen, maar rampzalig was dat niet. Ik ben ‘Familie’ altijd blijven combineren met theater en stemmenwerk. En na mijn ontslag was er ook meer ruimte voor andere opdrachten. Maar uiteraard was ik heel blij met het aanbod van ‘Thuis’. Fijn, dat vertrouwen krijgen.”

Je speelt de lesbische Tania. Kun je je makkelijk inleven in zo’n rol?

“Wel, bij ‘Familie’ moest ik iemand spelen die heel ver van mezelf stond. Ik moest echt gaan graven naar waar haar slechtheid vandaan kwam. De rol van Tania is voor mij geen grote stap, want ze is net als ik vrolijk, humoristisch, speels en optimistisch. Oké, ze is lesbisch, maar eigenlijk is er geen verschil met een heteroseksueel personage. Een man kussen voor het werk is ook telkens een overwinning. Mijn tegenspeelster Monika Van Lierde is trouwens een heel fijne madam.”

Hoe reageren je kinderen Georges (15) en Emely (13) op je lesbische scènes?

“Zij vinden het niet vreemd dat ik een vrouw kus. Ze zijn het gewoon dat ik in de huid van een personage kruip. Op hun school is er wel wat heisa rond. Ze worden er regelmatig over aangesproken, maar ze gaan daar goed mee om. Zelf ben ik er ook heel nuchter in, het is gewoon mijn job. En de kinderen kijken sowieso weinig naar Thuis. Hun generatie zit meer op sociale media dan voor de tv.”

Intussen ben je ook druk bezig met theaterwerk.

“Klopt. Ik hou wel van de combinatie van televisie en theater, twee heel verschillende werelden. Deze week gaat ‘La Musica II’ in première in het Antwerpse Fakkeltheater, een theaterstuk over een koppel dat op het punt staat te scheiden, maar elkaar nog graag ziet. Ze ontmoeten elkaar in het hotel waar ze elkaar ooit leerden kennen. Een verhaal over loslaten om te kunnen liefhebben. David Cantens is mijn tegenspeler en Udo zorgt voor livemuziek. Verder speel ik vanaf april de moeder van Roodkapje in een herwerking van het bekende sprookje tot een humoristische musical. Zingen en dansen: dat is een nieuw avontuur voor mij!”

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN