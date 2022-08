Katrien De Becker komt helemaal tot rust dankzij yoga: “Het beschermt me tegen aanvallen van de buitenwereld”

“Het was mijn osteopaat die me aanmoedigde om aan yin yoga te gaan doen”, zegt Katrien als we haar thuis ontmoeten. “Op mijn 40ste begon ik met mijn rug te sukkelen. Artrose. De arts zei me toen dat ik een rug had van een 65-jarige. Na verschillende behandelingen beterde dat, maar vorig jaar in april ging ik er opnieuw door. Ik kon plots niet meer stappen. “Hoe komt dat nu toch”, vroeg ik me af, want ik zat toen in een rustige periode. De rugproblemen waar ik voordien mee kampte, kwamen er altijd na zware en arbeidsintensieve periodes. Maar vorig jaar was het echt kalmpjes.”