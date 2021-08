Kato van The Starlings wandelt op 30ste verjaardag voor goede doel: "Geen zin om te feesten, wel om mama te eren"

Ze zou 72 worden, Kato's mama. "Nog veel te jong", vertelt de zangeres stil - ze is de jongste van zeven kinderen. Midden april sliep hun moeder zachtjes in. Op haar ziekbed kon Kato nog net vertellen dat haar grote liefde, Tom Dice (31), op z'n knie was gegaan voor haar. "Ze was heel blij, ze voelde dat het klopt tussen ons." Al was dat maar een kleine troost bij het grote verdriet. "We zijn nu enkele maanden verder. Het ene moment gaat het goed met me, het ander moment totaal niet", zegt Kato eerlijk. "Bij veel dingen besef je van 'ah ja, dat kunnen we niet meer doen samen'. Dat is raar." Zoals het vieren van hun verjaardag, op 26 augustus. "We vierden altijd samen. Ook nog met mijn twee jaar oudere zus erbij, zij is een paar dagen na mij jarig. Dat waren mooie momenten, nu gaat dat niet meer... Het gemis van mama zal nu voor altijd bij mijn verjaardag horen."