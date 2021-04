Kato van The Starlings verliest haar mama

Showbizz Erik Goossens speelt 'The Bodyguard’: "Musical leek nochtans niet mijn ding"

12 april Eind september beleeft Erik Goossens (53) zijn musicaldebuut in ‘The Bodyguard, The Musical Dinner Show’, gebaseerd op de gelijknamige film uit 1992. De Vlaamse acteur/zanger treedt zo in de voetsporen van Kevin Costner. “Ik dacht eerst dat dit niet mijn ding was, maar het bleek een unieke kans die ik echt niet kon laten schieten.”