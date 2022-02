Kato van The Starlings mag het ziekenhuis verlaten: “Tom is onderweg om haar op te halen”

ShowbizzSlecht nieuws voor Kato Callebaut (30). De zangeres van The Starlings werd woensdag opgenomen in het ziekenhuis. “Appendix vs. Kato”, schreef ze op Instagram. Haar manager liet weten dat ze geopereerd werd aan een blindedarmontsteking. “Ze mag het ziekenhuis intussen verlaten, Tom gaat haar ophalen.”

Kato werd woensdag geopereerd aan acute appendicitis. “Tom en Kato waren enkele dagen geleden aan het repeteren voor hun concert in de Lotto Arena, toen Kato plots last kreeg”, vertelt Henk Vermeulen, manager van The Starlings. “Ze is uiteindelijk naar de dokter geweest en die stelde vast dat Kato een blindedarmontsteking heeft.”

De zangeres werd woensdagnamiddag geopereerd aan haar appendicitis. “Tom heeft me laten weten dat de operatie goed verlopen is”, aldus Henk. “Ze is juist terug op haar kamer. Vannacht blijft ze een nachtje in het ziekenhuis en morgen mag ze terug naar huis. Wel toepasselijk, nu ze juist hun nieuwe single ‘Just Come Home’ op de wereld hebben afgevuurd (lacht).”

Ziekenhuis verlaten

“Het was een routine-ingreep, maar we zijn desalniettemin opgelucht dat de operatie vlot verlopen is”, klinkt het donderdagochtend bij manager Henk Vermeulen. “Kato mag het ziekenhuis verlaten. Tom is op dit moment onderweg om haar op te halen.” Goed voor hem, want hij miste zijn vrouw enorm. “Een sukkel voor de liefde”, schrijft hij donderdagochtend op Instagram, bij een foto van twee koppen koffie. “Twee tassen gezet uit gewoonte. Kom gewoon naar huis!”

“Over een paar dagen is Kato weer helemaal de oude, maar momenteel moet ze het wel rustig aan doen”, gaat Henk verder. “De komende dagen zullen The Starlings dus niet kunnen repeteren. We hadden een repetitieplanning opgesteld, maar nu zullen we moeten bekijken hoe we die invullen. Zo stond er zondag een rehearsal op de agenda voor het concert in de Lotto Arena, maar die gaat waarschijnlijk niet door. Kato en Tom repeteren heel veel met hun muzikanten omdat ze de best mogelijke show willen neerzetten, maar het moet haalbaar zijn. Als dat niet het geval is, verschuift deze repetitie.Dat is geen ramp, en Katos gezondheid gaat uiteraard voor.”

Geluk bij een ongeluk

The Starlings stonden normaal dit weekend in de Antwerpse Lotto Arena, maar door de coronacrisis moesten ze noodgedwongen hun concert uitstellen. “Eigenlijk is het een geluk bij een ongeluk, want door de ingreep zou het concert toch niet doorgaan. Tegen hun nieuwe optreden op 29 mei is Kato weer de oude.

