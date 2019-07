Kato en Tom Dice zijn slanker dan ooit: “Sinds ik pillen neem voor mijn schildklier, kom ik niet meer bij” Redactie

23 juli 2019

06u01

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Toen Kato Callebaut (27) doorbrak tijdens ‘Idool’ in 2011 oogde ze gezond mollig. En ook voormalig songfestival-deelnemer Tom Dice (29) had in het verleden de nodige moeite om de kilo’s onder controle te houden. Maar da’s verleden tijd, want sinds de twee een koppel zijn ogen ze bijzonder scherp. Voor Kato blijkt het heel makkelijk om op gewicht te blijven, maar Tom...

Hun solocarrière staat momenteel op een laag pitje, maar als The Starlings trekken Kato en Tom deze zomer door heel Vlaanderen. Met ‘Mine’ brachten ze begin dit jaar ook hun eerste single samen uit. “En die heeft het veel beter gedaan dan we hadden verwacht”, zegt Tom in Dag Allemaal. “Ons nummer kreeg zowel op Radio 2 als op MNM de nodige airplay. En ook onze tweede single ‘Never Alone’ is vaak op Radio 2 te horen. Bij ons dus geen slecht woord over de Vlaamse radiozenders. Wij zijn dankbaar voor de steun en maar wat blij dat we genomineerd zijn voor de Radio 2 Zomerhit.’

Ook als liefdeskoppel kunnen jullie je geluk niet op, hé?

Kato: Wij vullen elkaar perfect aan, op en naast het podium. Tom en ik kenden elkaar al jaren. Hij deed ooit zelfs backing vocals voor mijn album ‘Warrior’. Een koppel worden was echter nooit aan de orde omdat één van ons telkens in een relatie zat. Tot vijftien maanden geleden de puzzelstukken in elkaar vielen.

Wonen jullie inmiddels al samen?

Tom: Nee, al voelt het wel zo aan. Want ik ben heel vaak, om niet te zeggen elke dag, bij Kato. Maar officieel woon ik nog bij mijn ouders.

Het valt op hoe slank jij eruitziet, Kato.

Kato: Vroeger kwam ik makkelijk bij, maar tegenwoordig is het net omgekeerd. Het is zelfs quasi onmogelijk geworden om te verdikken. Drie jaar geleden heb ik ontdekt dat ik een schildklierziekte heb. Mijn schildklier werkt blijkbaar te traag. Dankzij medicatie gaat het beter en ben ik de voorbije jaren op een gewoon gewicht gekomen. En omdat ik veel sport, blijf ik hetzelfde gewicht behouden. Zelfs als ik veel eet.

Tom: Kato eet zelfs geregeld míjn bord leeg, maar ze komt geen grammetje meer bij.

Wie zorgt voor het eten?

Kato: Ik ben de laatste jaren veel bezig met gezonde voeding. Lekker koken voor ons twee is geen opgave, maar een plezier. Tom kookt ook graag, maar dan duurt het wel héél lang voor we aan tafel kunnen. (lachje)

Kookt hij dan zonder vlees, want jij bent toch vegetariër, hé?

Kato: Ik ben dat een tijdje geweest, ja. Maar nu eten we toch een paar keer per week vlees of vis. Maar zeker niet elke dag.

Jij bent lang een fervente snoeper geweest, Tom.

Tom: Vroeger kon ik mij daar niet in beheersen, maar tegenwoordig heb ik het nog enkel moeilijk om van de chocopasta af te blijven. En zo’n suikerbom blijft er bij mij onmiddellijk aanplakken.

Jij woog 100 kilogram tijdens de preselecties van Euro­song.

Tom: Het kwam hard aan toen een medewerker van de VRT me zei dat ik moest vermageren om te kunnen concurreren met de beste en mooiste zangers van Europa. Ik ben toen wel snel meer dan tien kilo afgevallen voor mijn optreden in Oslo. Dat gaf zelfvertrouwen. Zwaardere mensen vinden zichzelf vaak niet mooi, en stralen dat ook uit.

Jij moet wel veel moeite doen om op gewicht te blijven, hé.

Tom: Och, ik hoef maar naar een aardappel te kijken en ik kom al bij. Het jojo-effect, daar ken ik alles van. Tussen 2010 en 2018 schommelde mijn gewicht voortdurend tussen 86 en 107. Begin vorig jaar woog ik 102, maar dankzij Kato’s gezonde voeding blijf ik nu onder de grens van de 90 kilo. Een gewicht waar ik mij heel goed bij voel. Ik heb bijvoorbeeld veel meer energie nu.

Sporten jullie samen?

Tom: Ja, we zijn net nog twee uur gaan fietsen. We joggen ook samen en gaan elke dag een uur wandelen met Kato’s honden.

Jij dronk vroeger graag een pint.

Tom: Ook dat is veranderd. Ik drink nog amper, en dat scheelt wel een paar kilo.

Kato: Als er vrienden op bezoek komen, vragen wij zelfs expliciet om geen fles wijn of cava mee te brengen.

Tom: En als dat toch gebeurt, geven we die fles door aan iemand anders. ’t Is soms wel gênant als ik een fles per ongeluk teruggeef aan degene van wie we ze hebben gekregen. (lacht hartelijk)

Gaan jullie nog op vakantie deze zomer?

Tom: Nee, de focus ligt nu op onze optredens. In het najaar gaan we op citytrip naar Kopenhagen. Om wat sightseeing te doen, maar vooral om een optreden van mijn grote held John Mayer bij te wonen.

In de zomer is het dus werken geblazen voor jullie. Kunnen jullie vlot leven van je muziek?

Tom: We hebben op dit moment voldoende werk, ja. We schrijven ook liedjes voor andere artiesten. De liefde die we in onze muziek steken komt stilaan terug naar ons