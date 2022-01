Kato Callebaut en Tom Dice blikken terug op hun bewogen 2021: “Vreugde en verdriet lagen heel dicht bij elkaar”

ShowbizzKomende vrijdag staat het eerste hoogtepunt van 2022 op de agenda voor The Starlings, want dan komt hun single ‘Just come home’ uit. Ook in 2021 ervaarden Kato Callebaut (30) en Tom Dice (32) heel wat climaxen, maar ze beseften dat vreugde en verdriet onlosmakelijk verbonden gaan met elkaar. Het koppel verloofde zich, kocht en renoveerde een huis, stapte in het huwelijksbootje, doorspartelde de coronapandemie, liep een oortrauma op tijdens een optreden en moest afscheid nemen van Kato’s mama. “Het was heftig” vertelt Kato ons in hun woning in Eeklo. “Het heeft een tijdje geduurd om het allemaal een plaats te geven”