Katja Schuurman stopte tijdens zwangerschap met medicatie: “Ik had enorme stemmingswisselingen” SDE

15 juli 2020

17u14

Bron: LINDA 2 Showbizz Nog even wachten, en dan bevalt Katja Schuurman (45) van haar tweede dochtertje. Door de zwangerschap moest ze wel stoppen met het slikken van medicijnen, en dat viel haar behoorlijk zwaar. Dat vertelt de Nederlandse presentatrice en actrice in LINDA.

In februari kondigde de Nederlandse Katja Schuurman aan dat zij en haar man Freek van Noortwijk samen een kindje verwachten. Daarvoor moest de presentatrice wel stoppen met de medicatie die ze voor haar bipolaire stoornis neemt. “Ik heb een redelijk lichte vorm”, vertelde ze daar al over in ‘Gert Late Night. “Maar dat gaat van woede-uitbarstingen tot heel, heel, heel verdrietig zijn. Er zijn dagen dat ik ’s morgens opsta en me on top of the world voel, en dagen dat ik weer vergeet wie ik gisteren was.”

In een keer stoppen met alle medicatie is gevaarlijk, dus kreeg Schuurman advies van haar psychiater over hoe ze dit het best kon doen. Alleen raakte ze haar notities kwijt, vertelt ze in LINDA. “Ach nou ja, dacht ik, ik weet zo ongeveer nog wel wat hij heeft gezegd. Dus toen heb ik het zelf een beetje uit lopen dokteren. En dat ging niet goed. Dat was echt heftig, en vrij dom.” Het zorgde ervoor dat de presentatrice hevige afkickverschijnselen kreeg. “Ik had enorme stemmingswisselingen", vertelt ze. “Er is iets chemisch mis met mij en dat kun je alleen met medicatie oplossen.”

Lees ook:

Zwangere Katja Schuurman schiet in de verdediging: “Nee, ik heb geen alcohol gedronken”

Katja Schuurman is zwanger: “Het mooiste valentijnscadeau dat we elkaar konden geven”