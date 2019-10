Katja Schuurman over haar veelbesproken ‘Bedgeheimen’: “Ik ga niets meer over mijn seksleven zeggen” Redactie

03 oktober 2019

09u30

Bron: AD.nl 2 Showbizz Katja Schuurman beseft dat haar openhartigheid over haar seksleven ‘niet fijn’ is voor een aantal mensen van wie ze houdt. De actrice/presentatrice, die dinsdagavond in ‘Gert Late Night’ vertelde eens seks in een jacuzzi te hebben gehad met zeven mensen, zal niet meer praten over haar slaapkamergeheimen.

In het onderdeel ‘Bedgeheimen’ vertelde Katja over de vrijpartij en verklapte ze dat zij en haar man Freek van Noortwijk weleens anderen uitnodigen in hun bed. “Voor de goede orde: Ik heb het in ‘Bedgeheimen’ gehad over een feestelijk uitstapje dat Freek en ik een of twee keer per jaar maken, niet over iets dat we elk weekend doen”, reageerde de presentatrice later op Instagram.

Hier vertelt ze ook er bewust voor gekozen te hebben openhartig te zijn. Ze ziet het als een statement. “De geldende norm moet niet verward worden met de waarheid. Het is gezond de status quo te bevragen en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Ik denk dat dat voor veel mensen een bevrijding zou zijn.”

Daar komt ze nu een beetje op terug. “Ik besef dat mijn openheid niet altijd fijn is voor een aantal mensen waar ik van hou. Dit was dus het laatste dat ik in het openbaar gezegd heb over ons seksleven.”