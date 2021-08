Katja Schuurman over haar huwelijk: “We hebben nooit een open relatie gehad”

ShowbizzKatja Schuurman (46) schept duidelijkheid in een interview met het magazine Beau Monde. Daarin vertelt de Nederlandse actrice en presentatrice dat ze nooit met haar man Freek (32) een open relatie heeft gehad. Wel vindt zichzelf losser dan haar man Freek en ex-man Thijs als het om opvoeden gaat. “Wat het opvoeden van Sammie (11) betreft botsen we wel eens.”

“We hebben nooit een open relatie gehad. In het verleden hebben we het wel eens gezellig gehad met anderen erbij, maar we hebben nooit een relatie gehad in de zin van: ’Jij gaat vanavond naar Chantal toe? Veel plezier!’ Nee, dat lijkt me vrij verschrikkelijk en ik zou dat ook echt niet kunnen en willen”, aldus Katja in Beau Monde.

Ook in feestjes heeft het koppel niet zo'n zin meer. “Ik hoop dat we niet meer zo vaak naar festivals en feestjes gaan als dat we gingen. We waren iets te fanatiek aan het feesten en dat gaat altijd ten koste van je rust, gezondheid en zelfs van je geluk. Thuis zijn met de kinderen vind ik op dit moment veel leuker. Tuurlijk vind ik een feestje af en toe heerlijk, maar de juiste balans is essentieel.”

Lees verder onder de Instagrampost.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wat losser

Schuurman zette vorig jaar op 8 augustus dochtertje Coco Loulou op de wereld. Het is het tweede kind voor de Nederlandse presentatrice en actrice (ze kreeg dochter Sammie met acteur Thijs Römer), maar het eerste kind voor haar en chef-kok Freek van Noortwijk. De twee zitten voorlopig op één lijn als het om opvoeden gaat, legt Schuurman uit. Maar, benadrukt ze ook: “Met een baby valt er ook nog niet zoveel op te voeden.”

Toch botsten Katja, Freek en Katja’s ex-man Thijs Römer wel eens als het om de opvoeding gaat van dochter Sammie. Dat heeft vooral te maken met het feit dat Katja ‘wat losser’ is, zo legt ze aan Beau Monde uit. “Volwassenen hebben de neiging om kinderen vaak te corrigeren. Ik vind dat je een kind veel meer als medemens moet zien. Sammie is nu 11 en begint te puberen waardoor ze geregeld allerlei emoties voelt. Je zou dan kunnen zeggen dat ze niet zo humeurig moet zijn. Maar je kunt haar ook uitleggen dat dit soort gevoelens vooral chemisch zijn, dat er vaak geen echte aanleiding voor is en dat ze weer voorbijgaan”, verklaart Schuurman.



Ondanks dat het drietal niet altijd op een lijn zit, spreekt de actrice vol lof over de twee mannen. “Zowel Thijs als Freek zijn zeer liefdevolle vaders en ze bieden mij geregeld een gezond tegenwicht.” Bovendien is Freek door de geboorte van Coco een stuk ‘zachter’ geworden. “Ik denk dat het goed is dat hij een dochter heeft gekregen. Ze maakt hem zachter. Als hij naar haar kijkt, zie ik hem helemaal glunderen. Ik kan daar onwijs van genieten.”

Eerder deze week werd bekend dat Schuurman in de nieuwe ‘Costa!’-film speelt. Al was Schuurman echter afwezig op de voorstelling wegens ‘persoonlijke omstandigheden’.

Lees ook