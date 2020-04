Katja Schuurman krijgt tweede dochter BDB

10 april 2020

21u52

Bron: ANP 0 Showbizz De Nederlandse actrice Katja Schuurman en (44) en haar man Freek van Noortwijk (30) krijgen samen een dochter. Dat onthulde de chefkok in het Nederlandse tv-programma ‘Shownieuws’.

"We weten sinds kort wat het gaat worden. Op de een of andere manier had ik het vermoeden dat het een jongen zou gaan worden, om een beetje die hormonale huishouding in balans te houden met al die dames. Maar het wordt toch een meisje", verklapte Freek. "Maar ik heb het al helemaal omarmd, en ik ben heel blij.”

Eerder vertelde Katja's man op het boekenbal al dat hij stiekem hoopte op een jongen. Katja heeft al een dochtertje uit haar huwelijk met Thijs Römer: de 9-jarige Sammie.