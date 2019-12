Katja Schuurman: “Ik wil minder eigenwijs zijn in 2020" TK

31 december 2019

15u47

Bron: ANP 0 Showbizz Katja Schuurman heeft een paar goede voornemens voor het nieuwe jaar. De presentatrice wil onder meer minder eigenwijs zijn, vertelt ze aan De Telegraaf.

"In 2020 ga ik proberen om beter naar adviezen van mensen om mij heen te luisteren en minder eigenwijs te zijn", zegt Katja. Ook het beperken van stress staat op haar lijstje. "Ook wil ik nu echt eens gaan proberen wat strakkere prioriteiten te stellen en minder stuurloos door het leven te fietsen. Dat gejaagde en altijd maar te veel willen ondernemen zorgt namelijk steeds weer voor stress. Daar wil ik echt vanaf."

De presentatrice denkt dat het haar helpt om beter na te denken voor ze ja tegen iets zegt. "Ik ben gemakkelijk enthousiast te krijgen voor dingen, maar moet me toch vaker gaan afvragen: 'Vind ik wat ik aan het doen ben daadwerkelijk leuker dan tijd doorbrengen met vrienden, familie of mezelf?' Die momenten van reflectie en afwegingen ga ik meer maken.”

Bedgeheimen

Als de presentatrice ergens spijt van heeft, is het misschien wel haar deelname aan ‘Gert Late Night’. Daar liet ze zich in de ‘Bedgeheimen’-rubriek ontvallen dat zij en haar man Freek van Noortwijk openstaan voor de vrije liefde. “Soms denken we: ‘oh, daar is ook wel een leuk iemand’. Dan kan er vanalles ontstaan. Met hoeveel zaten we laatst in de jacuzzi? Een man of zeven?” Dat kunnen mannen zijn, maar ook vrouwen. “Hoeveel mensen gaan er niet uit elkaar? Meestal omdat iemand vreemdgaat, of omdat de spanning er niet meer is”, verklaart ze. “Er gebeurt heel veel stiekem, en ik vind stiekem veel erger dan open.”

Ze kreeg later wel spijt van haar openhartigheid. Op Instagram voelde ze de nood om zich nader te verklaren. “Voor de goede orde: Ik heb het in ‘Bedgeheimen’ gehad over een feestelijk uitstapje dat Freek en ik een of twee keer per jaar maken, niet over iets dat we elk weekend doen”, reageerde de presentatrice. Ze besloot ook om in de toekomst wat minder loslippig te zijn, onder meer om dochter Sammie uit haar vorige huwelijk te beschermen. “Ik besef dat mijn openheid niet altijd fijn is voor een aantal mensen waar ik van hou. Dit was dus het laatste dat ik in het openbaar gezegd heb over ons seksleven.”