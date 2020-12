Katja Schuurman (45) getuigt over helse bevalling: “Ik dacht alleen maar: trek er haar dan uit!”

ShowbizzDe Nederlandse Katja Schuurman (45) en haar man Freek leven op een roze wolk, sinds ze op 8 augustus de trotse ouders zijn geworden van een dochter. Katja kijkt met een goed gevoel terug op haar zwangerschap, al verliep de bevalling allerminst zoals verwacht. In de Nederlandse podcast ‘#METZNALLEN’ getuigt Schuurman over haar ervaring.

Katja Schuurman en haar man Freek zijn apetrots. Katja had al dochter Sammie (10) uit een eerdere relatie met acteur Thijs Römer, die destijds ter wereld kwam met behulp van een ruggenprik. Dat wilde Schuurman tijdens deze bevalling niet: ze wilde zo bewust mogelijk zijn tijdens het gebeuren en ving haar eerste weeën thuis op in bad. Toen het koppel vervolgens aankwam in het ziekenhuis gingen ze opnieuw in een bad, maar de pijn werd voor Katja werkelijk ondraaglijk. “Het was zó heftig”, zegt ze er nu over. “Ik zat kotsend in bad van de pijn.”

Haar bevalling bleef maar aanslepen. “Het duurde uiteindelijk vijf uur, maar dat weet je niet”, zegt ze. “Ik dacht: als dit 24 uur duurt, dat is een hel. Al was het voor een paar uur ook al best een hel. Ik dacht alleen maar: trek er haar dan uit!” Omdat het hele gebeuren zo moeilijk verliep, werd geopteerd voor morfinepomp. Maar een epidurale infiltratie bleef ze weigeren omdat ze “anders niet kon persen”, zo legt Katja nog uit.

(lees verder onder de foto)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Visualiseren

Katja kon tot rust komen door zich het moment in te beelden waarop ze haar dochtertje in de armen sluit. “En toen was ze er binnen twee weeën uit”, zegt Katja, die nog meegeeft dat ze dat gevoel nog altijd kan voelen. “Dat had ik bij mijn dochter Sammie niet. Het is echt een kick.”

Haar man Freek bleef tijdens de bevalling waakzaam aan haar zijde staan. De twee bouwen nu volop verder aan hun gezinnetje. “Soms krijg ik gewoon geen adem, omdat ze naar me lacht”, glundert Katja, die zich door de coronacrisis ook goed kan focussen op het huiselijke leven. “Ik vond het wel een cadeautje”, zegt ze nog. “Natuurlijk was corona dat niet, maar dat ik niets hoefde wel. Ik zat lekker in mijn tuintje in het zonnetje een baby te bakken.”

Je kan de volledige podcast hier bekijken:

LEES OOK: