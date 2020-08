Katja Schuurman (45) bevallen van dochtertje: “Ze is betoverend!” Redactie

09 augustus 2020

09u15

Bron: AD/ANP 1 Showbizz De Nederlandse Katja Schuurman (45) en haar man Freek zijn trotse ouders geworden van een dochter. Op zaterdag verwelkomden zij hun dochter Coco Loulou, deelt de actrice op haar Instagram.

“Ze is er! Om 6.02 uur is Coco Loulou geboren,” schrijft Schuurman bij de eerste foto’s van het meisje. “Ze is betoverend.” Het is het eerste kindje dat het koppel samen krijgt. Katja had al dochter Sammie (10) uit een eerdere relatie met acteur Thijs Römer. Freek maakte onlangs al bekend dat de twee een meisje verwachtten. “Op de een of andere manier had ik het vermoeden dat het een jongen zou gaan worden, om een beetje die hormonale huishouding in balans te houden met al die dames”, grapte hij. “Maar het wordt toch een meisje.”

Hoewel de zwangerschap goed verliep, had Katja het af en toe zwaar. Ze had soms zo weinig energie dat ze ‘zo ongeveer’ doorligplekken kreeg en de hormonen maakten het mentaal ook moeilijk. “Het lijkt soms alsof een ander iemand bezit van mij neemt”, zei Katja onlangs. Dat uitte zich in moordneigingen en huilbuien. “Het is verschrikkelijk (...) maar het gaat nu goed.”

Medicatie

Katja en Freek, die afgelopen zomer trouwden, wilden dolgraag samen een kind. Maar makkelijk was dat niet. “Ik wil graag zwanger worden, maar die medicijnen vanwege mijn bipolaire stoornis mag je niet combineren met zwangerschap, dus ik moest stoppen”, aldus Katja afgelopen najaar. “Ik ben 44 en kan niet zo heel erg lang meer wachten.”

