Katja Retsin kan toch meedoen in ‘The Great Gatsby’: “Weliswaar op sneakers, want hakken zijn te pijnlijk” IDR

21 maart 2019

08u55 0 Showbizz Het zag er even penibel uit, maar sinds een dikke week weet Katja Retsin (46) dat ze haar rol als Jordan Baker in belevingsproductie ‘The Great Gatsby’ toch op zich kan nemen. “De uitdrukking ‘break a leg’ kent geen geheimen meer voor mij.”

“Daar moet je dan 46 voor geworden zijn”, blikt de echtgenote van musicalacteur Jan Schepens terug op haar zware val van enkele weken geleden. Daarbij brak Katja haar voet en liep ze een deuk op in haar elleboog. “Ik had aanvankelijk niet door hoe ernstig het was. Het deed wel pijn, maar toen ik op spoed te horen kreeg dat het om een breuk ging, ben ik beginnen lachen omdat ik het zo absurd vond. Ik had tot op dat moment nog nooit iets gebroken. En nu zag het ernaar uit dat ik een productie moest missen omdat ik lomp was geweest. Ik zat eventjes in zak en as, maar uiteindelijk ben ik altijd blijven geloven dat het goed zou komen. De dag erna ben ik trouwens in een rolstoel gaan repeteren. Ik zei ook vaak tegen Jan dat we mij in orde moesten wensen tegen de première (die vanavond plaatsvindt, nvdr). En het is gelukt, al wil je niet weten hoe vaak ik te horen gekregen heb dat ik ‘break a leg’ niet zo letterlijk mocht nemen. (lacht) Ik heb nu vooral heel veel zin in straks. Al hoop ik dat het publiek wel door de vingers wil zien dat ik sneakers draag. Ik weet dat ze in de roaring twenties hakken droegen, maar da’s nog te pijnlijk. Voor mij is het een droom dat ik aan deze productie kan meewerken. Ook al is het op sneakers, ja. (lacht)”

Zin om jezelf onder te dompelen in de jaren ‘20, met een Copperhead gin & tonic in de hand? Boek dan je tickets via gatsbybelgium.be.