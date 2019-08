Exclusief voor abonnees Katja Retsin hoopt dat haar hoogsensitieve zoon kan aarden in het eerste leerjaar: “Sommige dingen komen hard binnen bij hem” CD

28 augustus 2019

06u00

28 augustus 2019

Een bekend beeld, straks op 1 september: kleine kindjes die met een veel te groot ogende boekentas de speelplaats van het eerste leerjaar op stappen. Een van hen is dit jaar Matisse (6), het zoontje van Katja Retsin (47) en Jan Schepens (48). Mama is nu al benieuwd hoe haar jongste zal omgaan met het stilzitten en het puntensysteem. Dat vertelt ze het in blad Story.

Kleine jongens worden snel groot, en zo ook Matisse. Het jongste kind van Katja Retsin en Jan Schepens start straks in het eerste leerjaar en nu al staat vast dat het kereltje dat in stijl zal doen. Zijn mama heeft immers net een Back To School-collectie uit bij kledingketen JBC. Maar verder zorgt de overstap voor een dubbel gevoel bij Matisse, vertelt Katja. “Hij wil echt leren lezen en schrijven, want het frustreert hem soms dat zijn oudere zussen dat kunnen en hij niet. Toch voelde ik tegen het einde van vorig schooljaar een zekere angst bij hem. Iedereen heeft het natuurlijk voortdurend over dat eerste leerjaar, en ik had de indruk dat Matisse het plots te snel vond gaan, alsof hij liever even op de rem wilde staan. Maar hij heeft hij een deugddoende vakantie achter de rug waarin hij geen enkele druk voelde. Daar ben ik blij om.”

