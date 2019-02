Katja Retsin dondert van het podium en zit nu in een rolstoel: "Mijn dochter moet me zelfs helpen aankleden" Voet en elleboog in het gips Redactie

22 februari 2019

00u00 1 Showbizz Dikke pech voor Katja Retsin. De presentatrice zit sinds dinsdag in een rolstoel nadat ze van het podium viel tijdens een repetitie voor de belevingsproductie 'The Great Gatsby', waarin ze een hoofdrol speelt.

"Het podium stopte, maar ik liep gewoon verder en donderde een meter naar beneden. Met als gevolg dat mijn linkervoet gebroken is en in het gips zit. En mijn elleboog ook, door een barst."

Daardoor kan Katja niet op krukken rondlopen, maar zit ze noodgedwongen in een rolstoel. "Vervelend, want nu moet iemand me altijd rondrijden of mijn eten snijden. Mijn jongste dochter Milla (9) helpt me zelfs met aankleden. De omgekeerde wereld dus."

Toch blijft Retsin repeteren voor 'The Great Gatsby', die op 21 maart in première gaat. "Al moet ik de danspasjes nog even aan mij laten voorbijgaan. Ach, ik hoop dat ik snel weer de oude ben. Voorlopig blijft het afwachten of ik zal kunnen meespelen. Alles hangt af van hoe snel die breuk geneest. Desnoods sta ik met een loopgips op het podium."