Katja Retsin deelt foto van "nieuwe papa/man" met knipoog op Instagram

16u54 0 Nina Shopt Showbizz Jan Schepens, echtgenoot van Katja Retsin, speelt namelijk mee in de nieuwe musical 'The Little Mermaid'. Hij is haast onherkenbaar in zijn rol van Slijmbol, de paarse sidderaal. Katja maakte er een mopje van dat haar gezin een nieuwe papa/man had.

Katja Retsin is duidelijk heel trots op de performance die haar man momenteel neerzet bij de nieuwe musical 'The Little Mermaid'. Zij en haar drie kinderen gingen, natuurlijk, kijken. Daarna mochten de kinderen op de foto met hun papa nog voor hij zijn make-up, pruik of kostuum afdeed. Dit was het resultaat, en toegegeven, het lijkt wel een nieuwe man: