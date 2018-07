Katie Price geeft zichzelf aan bij politie: "Ik wil nu gewoon een eenvoudig leven" EVDB

28 juli 2018

11u09 0 Showbizz Katie Price heeft via Instagram gedeeld dat ze zichzelf aangaf bij de politie. Het 40-jarige model deed dit nadat ze haar rijverbod van zes maanden verbrak.

In februari kreeg Price een rijverbod van zes maanden opgelegd nadat ze te snel reed. De boete die ze daarvoor kreeg was namelijk bijlange niet de eerste. Ze moest haar rijbewijs voor een half jaar afgeven.

Nu deelt het model via Instagram dat ze haar rijverbod, naar eigen zeggen per ongeluk, verbroken heeft. Toen ze dat zelf besefte is ze zichzelf gaan aangeven bij de politie.

Thank you all for your support I love you all 🙏❤️ Een foto die is geplaatst door null (@officialkatieprice) op 27 jul 2018 om 20:43 CEST

"De voorbije zes maanden waren een emotionele rollercoaster voor mij, ik was er helemaal niet bij met mijn hoofd, zo erg dat ik dacht dat mijn rijverbod al voorbij was. Nadat ik naar een afspraak in het ziekenhuis ben gereden, ontdek ik NU dat ik mijn rijbewijs pas terugkrijg op 8 augustus. Met dit op mijn geweten, heb ik de politie gebeld en heb ik mijzelf aangegeven. Ik ben zo ver gekomen en ik wil nu gewoon een eenvoudig leven. Ik ben uit een diep dal geklommen en ik ben eindelijk gelukkig. Ik kijk er al naar uit om weer mijn oude, zelfstandige zelf te zijn!”, schrijft Price op Instagram. Onder de bekentenis schrijft ze ook nog: "Bedankt voor al de steun ik hou van jullie allemaal".